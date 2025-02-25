ЕС предложил Украине свою сделку по доступу к «критическим ресурсам»

Евросоюз предложил Украине заключить «взаимовыгодную сделку» о доступе к «критически важным ресурсам», рассказал еврокомиссар по промышленной стратегии Стефан Сежурне.

По словам Сежурне, сделку он предложил украинским чиновникам во время визита в Киев 24 февраля вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Он пояснил, что «21 из 30 критически важных материалов, необходимых Европе, может быть предоставлен Украиной в рамках взаимовыгодного партнерства».

«Дополнительная ценность Европы заключается в том, что мы никогда не попросим соглашения, которое не будет взаимовыгодным», — сказал Сежурне, которого цитирует AFP. О каких ресурсах идет речь — не уточняется.

Сделку по доступу к месторождениям редкоземельных металлов Украине также предлагает президент США Дональд Трамп. Нынешний вариант соглашения, как стало известно из американских источников, предполагает, что Киев должен согласиться на создание совместного с США фонда, в который были бы внесены права на разработку недр. За счет этого Белый дом ожидает от Украины компенсации 500 миллиардов долларов, которые, по подсчетам администрации Трампа, были потрачены на поддержку Киева за три года войны. Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор отказывался подписать сделку, указывая, что в ней нет гарантий безопасности, а также возражая против оценки помощи, озвученой Трампом. По словам Зеленского, речь идет не более чем о 100 миллиардах долларов.

24 февраля Трамп, выступая в Белом доме перед журналистами, заявил, что собирается встретиться с Зеленским в ближайшие две недели, чтобы подписать соглашение, которое предусматривает доступ к редкоземельным металлам «и разным другим вещам».

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