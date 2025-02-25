Die Zeit: делегации РФ и США проведут вторую встречу в Эр-Рияде 

Российская и американская делегации во вторник, 25 февраля, проведут вторую встречу в Эр-Рияде, пишет Die Zeit со ссылкой на дипломатические источники.

Кто будет участвовать во встрече, издание не уточняет, отмечая лишь, что она станет продолжением переговоров, прошедших 18 февраля в столице Саудовской Аравии. Тогда российскую делегацию возглавлял министр иностранных дел России Сергей Лавров, а американскую — государственный секретарь США Марко Рубио. Встреча на таком уровне стала первой с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Представители ЕС и Украины в переговорах не участвовали.

Переговоры 25 февраля в Эр-Рияде, пишет Die Zeit, пройдут на следующий день после визита в США президента Франции Эммануэля Макрона, встречавшегося в Белом доме с Дональдом Трампом. После встречи Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня может быть достигнуто в ближайшие недели.

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