BFM TV: подозреваемые в причастности к взрыву в консульстве РФ в Марселе задержаны на акции в поддержку Украины

Полиция Марселя задержала подозреваемых в причастности к взрыву в консульстве РФ. Как сообщает BFM TV со ссылкой на источники в правоохранительных органах, двоих подозреваемых задержали 24 февраля на акции в поддержку Украины.

Полиция вычислила их по записям с камер видеонаблюдения в консульстве, заявили источники издания.

В здание консульства России в Марселе, по уточненным данным BFM TV, утром в понедельник, 24 февраля, бросили несколько бутылок с зажигательной смесью, произошли два взрыва. Ранее BFM TV утверждал, что речь идет о двух взрывных устройствах, одно из которых сработало. Люди не пострадали, о причиненном материальном ущербе не сообщалось.

Прокуратура Марселя начала расследование в связи с произошедшим. В МИД России заявили, что произошедшее «имеет все признаки теракта». В ведомстве также заявили, что требуют от Франции «исчерпывающих и наискорейших мер» по расследованию инцидента.

По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 2 статьи 360 УК (нападение на учреждения, которые пользуются международной защитой).