В здание генконсульства РФ в Марселе бросили бутылки с зажигательной смесью. МИД России заявил о «признаках теракта»

Во французском городе Марселе утром 24 февраля произошел взрыв в районе российского консульства. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

На место происшествия приехали пожарные и полиция. Генконсул России в Марселе Станислав Оранский заявил, что взрыв произошел внутри консульства, его слова приводит РБК.

Как уточнил позже BFM TV, в здание консульства бросили две бутылки с зажигательной смесью. Они упали на территории сада консульства. Ущерба или повреждений инцидент не причинил, утверждает телеканал.

В МИД России заявили, что произошедшее «имеет все признаки теракта». В ведомстве также заявили, что требуют от Франции «исчерпывающих и наискорейших мер» по расследованию инцидента.