Администрация Трампа установит новые правила доступа СМИ в Белый дом

Администрация президента США Дональда Трампа введет новые правила доступа представителей медиа в Белый дом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт 25 февраля.

Выступая на брифинге перед журналистами, Ливитт сказала, что десятилетиями Ассоциация корреспондентов Белого дома устанавливала, какие журналисты «могут задавать вопросы президенту Соединенных Штатов в этих самых сокровенных местах». В дальнейшем, сказала пресс-секретарь, состав пресс-пула будет определять пресс-группа Белого дома.

«Старые издания, которые участвовали в пресс-пуле на протяжении десятилетий, по-прежнему будут иметь возможность присоединиться к нему, но мы также предоставим эту привилегию достойным изданиям, которые ранее никогда не имели возможности разделить эту удивительную ответственность», — сказала Ливитт.

Пресс-секретарь администрации Трампа не уточнила, какие медиа получат доступ в Белый дом.

Администрация президента США ранее в феврале ограничила доступ журналистов агентства Associated Press в Овальный кабинет и на борт президентского самолета. Запрет ввели после того, как агентство отказалось называть Мексиканский залив Американским. Замглавы аппарата Белого дома Тейлор Будович говорил 14 февраля, что места журналистов AP в Овальном кабинете и на президентском самолете займут «тысячи репортеров», которым ранее запрещали работать в этих местах.