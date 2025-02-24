В Азербайджане закрыли представительства «России сегодня» и «Би-би-си»

В Азербайджане ликвидировано представительство новостного агентства Sputnik, входящего в медиагруппу «Россия сегодня», сообщило издание Report со ссылкой на пресс-секретаря МИД республики Айхана Гаджизаде.

Гаджизаде добавил, что российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.

В пресс-службе медиагруппы «Россия сегодня» сообщили РИА Новости, что не получали официальных уведомлений об упразднении представительства.

Также закрыто представительство британской «Би-би-си», пишет РИА Новости со ссылкой на Гаджизаде. О приостановке работы «Би-би-си» в Азербайджане стало известно 20 февраля. В заявлении, выпущенном корпорацией, говорилось, что азербайджанская сторона известила ее об этом решении устно. Журналисты приостановили свою деятельность «до прояснения ситуации». В «Би-би-си» также заявили, что намерены продолжать вести репортажи на азербайджанском языке. В МИД Азербайджана заявили, что планируют выдать аккредитацию только на одного корреспондента.

Кроме того, как пишут ТАСС и Report со ссылкой на Гаджизаде, Азербайджан аннулировал аккредитацию корреспондента радио «Голос Америки». Причины этого решения не уточняются.

В начале февраля власти уведомили Россотрудничество о прекращении работы Русского дома в Баку. Решение о прекращении деятельности также было принято в отношении Агентства США по международному развитию (USAID). Телеканал BakuTV утверждал, что под прикрытием Русского дома в Баку работают российские спецслужбы. После этого азербайджанский посол Рахман Мустафаев был вызван в МИД России, ему выразили недовольство.