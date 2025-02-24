Путин заявил, что готов договариваться с США о сокращении военных бюджетов на 50%

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что готов договариваться с США по поводу 50-процентного сокращения оборонных расходов. Об этом он сказал в интервью пропагандисту Павлу Зарубину. Слова Путина приводит «Интерфакс».

«Мы могли бы договориться с США. Мы не против, мне кажется, что идея хорошая. США сократили бы на 50 процентов [военные расходы]. И мы сократили бы. Ну а КНР потом бы присоединилась, если захочет», — сказал Путин, отвечая на вопрос о предложении президента США Дональда Трампа сократить военные расходы.

«Предложение хорошее, мы готовы к дискуссиям на этот счет», — сказал Путин.

Президент США Дональд Трамп заявил 13 февраля, что после завершения войн в Украине и секторе Газа он собирается провести с Россией и Китаем переговоры о сокращении оборонных бюджетов. Трамп предлагал сократить военные бюджеты вдвое. Президент США также говорил, что хочет возобновить с Россией и Китаем переговоры по теме сокращения ядерных арсеналов.