Проект «Хроники»: 54% россиян заявили, что война негативно повлияла на их жизнь

54% россиян считают, что российско-украинская война «скорее отрицательно» повлияла на их повседневную жизнь. Об этом говорится в результатах исследовательского проекта «Хроники».

По словам 32% респондентов, война на них никак не повлияла, еще 9% заявили о скорее положительном влиянии. «Стоит отметить, что под негативным влиянием „ “ на повседневную жизнь опрошенные, видимо, имеют в виду не только материальные факторы: 36% респондентов указали на ухудшение финансового положения, однако их меньше чем тех, кто считает, что война негативно влияет на их жизнь — разница составила 18%», — отмечается в исследовании.

При этом, согласно опросу, число респондентов, считающих, что их материальное положение ухудшилось, возросло с 27% в сентябре 2024 года до 36% в феврале 2025 года.

В результатах опроса также говорится, что снизилось число россиян, которые считают военные расходы приоритетом бюджета — с 43% в сентябре 2024 года до 36% в феврале 2025 года. Количество тех, кто считает приоритетом расходы на социальную сферу, возросло с 38% до 48%.

Автор исследования зафиксировали практически равный процент (21%) и (18%). В январе 2024 года эти показатели составляли 19% и 17% соответственно.

В исследовании говорится, что 41% респондентов поддерживают вывод войск из Украины и начало мирных переговоров без достижения целей «СВО». В сентябре 2024 года такое мнение высказывали 50% опрошенных. Исследователи предполагают, что тогда на мнение респондентов повлияло вторжение ВСУ в Курскую область. Нынешний рост авторы объясняют тем, что российская армия «демонстрируют небольшие продвижения, что создает у респондентов впечатление близкой победы», а также заявления Дональда Трампа о том, что «возможное перемирие будет не компромиссом, а чем-то более выгодным для России».

Число респондентов, не готовых поддержать вывод войск из Украины без достижения целей «СВО», составило 46%. При этом в сентябре 2024 года этот показатель составлял 31%.

Респондентам также задали вопрос о том, что должны сделать российские власти, чтобы завершить войну. 26% опрошенных высказались за эскалацию (мобилизация, смена тактики, захват территорий, уничтожение руководства Украины и так далее), 23% — за деэскалацию (компромиссы, уступки, вывод войск, договоренность с Трампом и так далее). При этом 29% респондентов затруднились с ответом. Еще 17% выступили за то, чтобы ничего не менять.

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