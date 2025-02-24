«Очень хороший разговор». Зеленский поговорил с Трампом на заседании G7

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поговорил с президентом США Дональдом Трампом 24 февраля на онлайн-саммите G7.

«Это был очень хороший разговор в рамках заседания стран „большой семерки“ под руководством Канады. […] Мы очень надеемся на то, что Соединенные Штаты продолжат поддержку наподобие других партнеров. Конечно, нам нужно не потерять это единство между Европой и Соединенными Штатами», — заявил Зеленский.

Подробностей разговора он не привел. Трамп беседу с Зеленским пока не комментировал.

Трамп в последние дни крайне резко высказывался по поводу Зеленского, называя того «диктатором» и упрекая в «нелегитимности». Это происходит на фоне отказа Украины подписывать соглашение с США о полезных ископаемых.

Предложение предоставить США право на добычу полезных ископаемых в Украине в обмен на гарантии безопасности команда Зеленского разработала еще в конце 2024 года. Однако Трамп, вступив в должность президента, стал смотреть на соглашение по-другому — фактически, он требует право добывать полезные ископаемые в счет уже направленной в Украину помощи, без предоставления дополнительных гарантий безопасности.

На фоне конфликта Трампа и Зеленского США фактически приостановили дипломатическую поддержку Киева. Так, Вашингтон отказался согласовать ежегодное заявление «Большой семерки», в котором бы упоминалось словосочетание «российская агрессия» и не поддержал проект соответствующей резолюции ООН.

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