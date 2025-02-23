Зеленский: «Я готов оставить свой пост, если это принесет мир для Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов оставить занимаемую должность ради мира в стране. Об этом он заявил, выступая 23 февраля на пресс-конференции на форуме «Украина. Год 2025» в Киеве. Его слова приводит «Украинская правда».

«Я готов оставить свой пост, если это будет означать мир для Украины. Или поменять пост на НАТО, я не собираюсь быть у власти десятилетия», — заявил Зеленский.

Президент США Дональд Трамп ранее в феврале потребовал, чтобы в Украине провели новые выборы президента.

Выборы президента Украины должны были пройти в апреле 2024 года, но Конституция Украины запрещает проводить избирательные кампании во время войны.

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