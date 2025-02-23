Глава департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск заявил 22 февраля, что все государственные служащие должны подробно рассказать о проделанной работе за прошедшую неделю.

«В соответствии с указаниями президента США Дональда Трампа, все федеральные сотрудники в ближайшее время получат электронное письмо с требованием дать понять, что они сделали за минувшую неделю. Отсутствие ответа будет расцениваться как уход в отставку», — написал Маск в соцсети X.

В направленных письмах чиновников попросили предоставить «пять пунктов о том, чего вы добились на прошлой неделе», при этом не раскрывая секретные сведения. Ответ необходимо дать до 23:59 по cевероамериканскому восточному времени 24 февраля (08:00 по Москве 25 февраля). В письмах не говорится, что отсутствие ответа будет считаться отставкой.

Краткое резюме о проделанной работе запросило Управление кадровой службы, независимое агентство федерального правительства США. По словам главы управления Маклаурин Пиновер, письма направили «в рамках стремления администрации Трампа обеспечить эффективность и подотчетность федерального персонала», сообщает The Wall Street Journal.

Письма получили все ведомства, в том числе Центральное разведывательное управление и Белый дом, отмечает WSJ. Также письма получили американские дипломаты в разных странах, сообщил журналист The Washington Post Джон Хадсон.

Некоторые ведомства, например, Федеральное бюро расследований и министерство юстиции, попросили сотрудников повременить с ответами на письма.

Илон Маск заявил в ночь на 23 февраля, что «получено большое количество хороших ответов» от федеральных служащих. Он призвал продвинуть по службе тех, кто первым ответил на письма.

Американская федерация государственных служащих — профсоюз, объединяющий тысячи федеральных служащих — заявил, что «будет оспаривать любые незаконные увольнения наших членов и федеральных служащих по всей стране».

Илон Маск потребовал от чиновников отчеты о проделанной работе вскоре после того, как президент США Дональд Трамп 22 февраля призвал главу DOGE «стать более агрессивным» на этом посту.

Илон Маск стал главой департамента государственной эффективности вскоре после того, как Дональд Трамп вступит в должность президента. DOGE призван сократить расходы правительства. После начала работы департамента тысячи федеральных служащих потеряли работу, включая чиновников Налоговой службы США, Департамента образования и Агентства США по международному развитию.

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