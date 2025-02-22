Ватикан: состояние папы римского «остается критическим»

Состояние папы римского Франциска «остается критическим», сообщила вечером 22 февраля пресс-служба Ватикана.

В сообщении говорится, что утром в субботу он перенес затяжной астмоподобный приступ, из-за которого ему понадобилась «кислородная терапия с высоким потоком».

Также 88-летнему понтифику потребовалось переливание крови из-за низкого уровня тромбоцитов и анемии.

«Святой отец остается в сознании и провел день в кресле, хотя и испытывает больше неудобств, чем вчера», — сказано в сообщении.

21 февраля Ватикан сообщал, что врачи говорят об улучшении состояния папы по сравнению с моментом госпитализации. Сообщалось, что он «хорошо реагирует на усиленную терапию», но «незначительное изменение может нарушить хрупкое равновесие». «Критическим» состояние папы римского в том сообщении названо не было.

Кардинал Джанфранко Равази в интервью Corriere della Sera предположил, что понтифик может отречься от престола.

Папа римский Франциск находится в больнице с 14 февраля. Его госпитализировали с бронхитом, но позже его состояние понтифика ухудшилось — у него выявили полимикробную инфекцию дыхательных путей.

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