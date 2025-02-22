Миграционная служба Швеции решила выдворить антивоенную активистку из России, ее посчитали «угрозой безопасности» страны

Миграционная служба Швеции приняла решение о депортации антивоенной активистки и исследовательницы из России Дарьи Рудневой. Об этом сообщила Sveriges Radio (Шведское радио) сама активистка. Шведская Полиция безопасности посчитала, что присутствие россиянки в стране представляет «угрозу безопасности».

Руднева приехала в Швецию в 2021 году из Москвы по программе обмена, чтобы проводить исследования в области математики и физики в Стокгольмском университете. Судя по профилю активистки в LinkedIn, на который обратила внимание «Медиазона», с 2015 года Руднева училась в Высшей школе экономики, а затем — в Сколковском институте технологий и науки по программе теоретической и математической физики. С августа 2022 года Сколтех находится под санкцииями США.

После начала полномасштабной российско-украинской войны Руднева стала соосновательницей созданной в Швеции антивоенной организации «Russians Against War» («Русские против войны»). В декабре 2022 года организация была объявлена в России «нежелательной». В том же году Рудневу исключили из организации, так как она «пыталась создавать конфликты и разногласия». Активистка эти обвинения отрицает.

По мнению Полиции безопасности Швеции, исследования Рудневой могут быть полезны российским властям и использованы военными или «другими попавшими под санкции организациями». Помимо депортации, миграционная служба запретила Рудневой возвращаться в Швецию и страны Шенгенской зоны в течение 20 лет. Она обжаловала это решение.

Руднева утверждает, что претензии вызвали ее действия при написании научной работы. В частности, весной 2022 года она «якобы предприняла несколько настойчивых попыток связаться с сотрудниками факультета, на который не была зачислена, и задавала вопросы, которые были восприняты как странные». В полицию безопасности по поводу поведения Рудневой обратились сотрудники университета.

По словам адвоката Рудневой Ева-Лены Ханнерфорс, первое решение о депортации Рудневой было вынесено 29 декабря 2023. В апреле 2024 года дело было возвращено в Миграционную службу. В июне 2024 года Миграционная служба Швеции снова приняла решение о депортации Рудневой. Это решение обжаловано, поэтому пока активистка может находиться в стране.

Шведская газета Dagens Nyheter пишет, что во время работы в Стокгольмском университете Руднева ездила в Россию, чтобы встретиться со своим научным руководителем, с которым работала над своей диссертацией.

Сама Руднева отрицает все обвинения. «Мои исследования посвящены теоретической математике и не могут использоваться в военных целях», — заявила активистка.

Почетный профессор теоретической физики в Стокгольмском университете Торс Ганс Ханссон в разговоре с журналистами отметил, что Руднева занималась «фундаментальными исследованиями», у которых нет военного применения.