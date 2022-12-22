Генпрокуратура России объявила «нежелательной организацией» Русский антивоенный комитет в Швеции, созданный после начала вторжения в Украину

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Генпрокуратура России приняла решение о признании «нежелательной на территории РФ» деятельности неправительственной организации Ryska Antikrigskommitteten i Sverige (Русский антивоенный комитет в Швеции). Об этом, сообщает «Интерфакс», объявил официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

По его словам, прокурорами установлено, деятельность организации «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

Информация о принятом решении направлена в Минюст России для внесения сведений в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Русский антивоенный комитет в Швеции, как сообщается на его сайте, был создан в мае 2022 года. Организация базируется в Стокгольме. «Основной миссией нашего движения является объединение всех граждан РФ и всех русскоговорящих в Швеции, протестующих против преступной войны, развязанной Путиным и его окружением в Украине», сообщается на сайте Русского антивоенного комитета.

Организация проводит благотворительные мероприятия для помощи украинским беженцам, ее активисты участвуют в антивоенных акциях.

Представители Русского антивоенного комитета в Швеции, следует из информации на сайте организации, принимали участие в антивоенном Конгрессе свободной России в сентябре в Вильнюсе и Конгрессе антивоенных инициатив в Берлине в начале декабря.

«Нежелательным» организациям запрещается вести деятельность на территории России под угрозой административного и уголовного наказания. Сотрудничество с такими организациями также повод для уголовного преследования.