Главный приз Берлинале-2025 получил фильм «Мечты» Дага Йохана Хеугеруда

Фильм «Мечты» норвежского режиссера Дага Йохана Хёугеруда стал обладателем «Золотого медведя» — главного приза 75-го Берлинского кинофестиваля. Церемония награждения лауреатов фестиваля прошла 22 февраля во Дворце Берлинале.

«Мечты» — последняя часть трилогии (предыдущие фильмы «Секс» и «Любовь»), в которой режиссер «исследует сложности человеческих взаимоотношений, сексуальности и общественных норм». В заключительной части рассказывается о 17-летней девушке, которая влюбляется в преподавателя французского языка в школе.

Гран-при жюри Берлинале вручили фильму «Голубая тропа» режиссера Габриэля Маскаро.

«Серебряного медведя» за лучшую режиссуру получил китайский режиссер Мэн Хо за картину «Жизнь на земле».

Награду за лучшую роль получила Роуз Бирн за фильм «Если бы у меня были ноги, я бы тебя пнула», исполнителем лучшей роли второго плана признан Эндрю Скотт за фильм «Голубая луна».

«Серебряного медведя» за лучший сценарий получил Раду Жуде («Континенталь 25»).