В Петербурге продали тюрьму «Кресты». Новый владелец хочет открыть там музей, гостиницу и рестораны

Государственная корпорация «Дом.рф» объявила, что группа компаний стала новым собственником следственного изолятора «Кресты» в Петербурге. Аукцион по продаже исторической тюрьмы прошел 21 февраля.

В торгах участвовали две компании из Петербурга — строительная компания «КВС» и концертное агентство PMI. Конечная цена лота, как заявили в «Дом.рф», составила 1,136 миллиарда рублей, то есть на 84 миллиона рублей больше начальной цены (1,052 миллиарда рублей).

Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн сообщил «Фонтанке», что его ставка не сыграла. Он утверждает, что поднял начальную цену лота на 100 миллионов рублей, но другой участник «пошел еще дальше». До конца неясно, какую точно сумму предлагал Финкельштейн.

В группе компаний «КВС» заявили, что «Кресты» пройдут «бережную реставрацию» и станут «уникальным общественным пространством, в котором прошлое и будущее соединятся в новом формате». Компания сообщила, что собирается открыть в «Крестах» «музей, сохраняющий память и историю локации», а также гостиничный комплекс, рестораны, галереи и «общественные пространства, открытые для всех».

Ранее Евгений Финкельштейн говорил, что в случае победы в аукционе откроет в «Крестах» «Музей добра и зла».

«Кресты» — одна из самых известных российских тюрем, построенная в 1884-1892 годах по проекту архитектора Антония Томишко. Тюрьму назвали «Крестами» по двум корпусам крестообразной формы. В разное время в тюрьме находились Лев и Николай Гумилевы, Николай Заболоцкий, Лев Троцкий, Константин Рокоссовский, Георгий Жженов, Иосиф Бродский.

Заключенных перевели из «Крестов» в следственный изолятор «Кресты-2» в Колпино в 2017 году, но до октября 2022-го в «Крестах» находилась колония-поселение.