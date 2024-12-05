Государственная корпорация «Дом.рф» объявила, что проведет в феврале 2025 года аукцион по продаже территории и объектов бывшего следственного изолятора «Кресты» в Петербурге. Об этом сообщается на сайте госкорпорации 5 декабря.

В состав лота входят земельные участки общей площадью 3,9 гектара, здания и сооружения общей площадью 41,2 тысячи квадратных метров. Часть зданий входит в состав выявленного объекта культурного наследия.

Как отмечает РИА Новости, из лота вывели несколько зданий, в том числе действующую церковь Святого князя Александра Невского, которую планируют передать местной епархии.

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Начальная цена лота составляет 1,052 миллиарда рублей. Заявки на участие в торгах принимаются на сайте «Дом.рф Земля» до 17 февраля 2025 года. Аукцион намечен на 21 февраля.

Вице-губернатор Петербурга Николай Линченко заявил, что при современном использовании комплекса «Кресты» необходимо сохранить его историко-культурное значение. «Важно наполнить депрессивную территорию новыми общественно значимыми функциями, сделать востребованными объекты, вдохнуть в них новую жизнь, с огромным уважением относясь к культурному наследию и предметам охраны», — заявил вице-губернатор.

Представители «Дома.рф» сообщили, что после реставрации в «Крестах» может расположиться многофункциональный центр.

«Кресты» — одна из самых известных российских тюрем. Ее построили в 1884-1892 годах по проекту архитектора Антония Томишко. Тюрьма получила название «Кресты» по двум корпусам крестообразной формы. В разные годы в здесь содержались Лев и Николай Гумилевы, Николай Заболоцкий, Лев Троцкий, Константин Рокоссовский, Георгий Жженов, Иосиф Бродский.

В 2017 году заключенных перевели из «Крестов» в следственный изолятор «Кресты-2» в Колпино. До октября 2022 года в «Крестах» размещалась колония-поселение.

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