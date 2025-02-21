Reuters: Россия может разрешить использовать замороженные на Западе активы для восстановления Украины

Россия может согласиться на использование 300 миллиардов долларов замороженных российских активов для восстановление Украины, но будет настаивать на том, чтобы часть денег была потрачена на территории, которые она контролирует. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

По словам собеседников агентства, эта идея пока носит предварительный характер. Обсуждалась ли она во время российско-американских переговоров в Саудовской Аравии, неизвестно.

Один из источников, знакомый с дискуссиями в Москве, заявил, что Россия может согласиться на то, что две трети замороженных средств пойдут на восстановление Украины в рамках мирного соглашения, а остальная часть — на восстановление оккупированных российскими войсками территорий. Два собеседника Reuters отметили, что важным остается вопрос, какие компании получат будущие контракты на восстановление.

Собеседник агентства, близкий к Кремлю, но не участвующий напрямую в переговорах, сообщил, что Россия все равно будет требовать разморозки активов в рамках постепенного смягчения санкций.

После начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину в 2022 году страны Запада заморозили суверенные активы России более чем на 300 миллиардов долларов. Большая часть средств хранится в депозитариях Европы. Западные союзники Украины с начала войны обсуждают возможность конфисковать замороженные российские средства и отправить их на помощь Киеву.

В июне 2024 года лидеры стран G7 договорились предоставить Украине 50 миллиардов долларов за счет доходов от замороженных российских активов.

В Кремле планы Запада конфисковать российские активы называли посягательством на государственную и частную собственность, а также противозаконными действиями.

По оценке Всемирного банка, на восстановление Украины необходимо 486 миллиардов долларов.

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