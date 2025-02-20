Жизель Пелико и Николь Кидман стали женщинами 2025 года по версии журнала Time
Источник: Time
Голливудская актриса Николь Кидман и жительница Франции Жизель Пелико, ставшая символом сопротивления сексуализированному насилию, вошли в список «Женщин года» по версии журнала Time.
Также в список 2025 года попали:
- американская баскетболистка Эйжа Уилсон,
- американская гимнастка Джордан Чайлз,
- исландско-китайская джаз-поп певица Лэйвей (Laufey),
- американская актриса и сторонница повышения осведомленности о раке груди Оливия Манн,
- квир-активистка и писательница Ракель Уиллис,
- японская актриса Анна Саваи, известная в том числе по роли Марико-сан в сериале «Сёгун»,
- биолог и экоативистка Пурнима Деви Барман,
- защитница репродуктивных прав из США Аманда Зуравски,
- активистка за права женщин из Гамбии Фату Бальде, которая выступает против калечащих операций на гениталиях,
- гендиректор организации Feeding America Клэр Бабино-Фонтено, которая борется с голодом в США,
- соучредительница и гендиректор производителя детского питания Bobbie Лаура Моди.
«Какие самые важные проблемы стоят сейчас перед женщинами и девочками во всем мире? Проблем множество: от гендерного насилия и посягательств на права женщин до опасностей, связанных с изменениями климата. Но везде, где есть эти угрозы, можно найти и лидеров, добивающихся перемен. 13 женщин, вошедших в список этого года, по-своему работают над созданием лучшего, более справедливого мира», — объяснили в журнале выбор женщин, включенных в список 2025 года.