Жизель Пелико и Николь Кидман стали женщинами 2025 года по версии журнала Time

Голливудская актриса Николь Кидман и жительница Франции Жизель Пелико, ставшая символом сопротивления сексуализированному насилию, вошли в список «Женщин года» по версии журнала Time.

Также в список 2025 года попали:

американская баскетболистка Эйжа Уилсон,

американская гимнастка Джордан Чайлз,

исландско-китайская джаз-поп певица Лэйвей (Laufey),

американская актриса и сторонница повышения осведомленности о раке груди Оливия Манн,

квир-активистка и писательница Ракель Уиллис,

японская актриса Анна Саваи, известная в том числе по роли Марико-сан в сериале «Сёгун»,

биолог и экоативистка Пурнима Деви Барман,

защитница репродуктивных прав из США Аманда Зуравски,

активистка за права женщин из Гамбии Фату Бальде, которая выступает против калечащих операций на гениталиях,

гендиректор организации Feeding America Клэр Бабино-Фонтено, которая борется с голодом в США,

соучредительница и гендиректор производителя детского питания Bobbie Лаура Моди.

«Какие самые важные проблемы стоят сейчас перед женщинами и девочками во всем мире? Проблем множество: от гендерного насилия и посягательств на права женщин до опасностей, связанных с изменениями климата. Но везде, где есть эти угрозы, можно найти и лидеров, добивающихся перемен. 13 женщин, вошедших в список этого года, по-своему работают над созданием лучшего, более справедливого мира», — объяснили в журнале выбор женщин, включенных в список 2025 года.

История Жизель Пелико

Бывшего мужа Жизель Пелико посадили на 20 лет. Он годами накачивал жену транквилизаторами и приводил десятки незнакомцев насиловать ее Многие из них не стали просить прощения и заявили в суде, что это не было насилием

История Жизель Пелико

Бывшего мужа Жизель Пелико посадили на 20 лет. Он годами накачивал жену транквилизаторами и приводил десятки незнакомцев насиловать ее Многие из них не стали просить прощения и заявили в суде, что это не было насилием