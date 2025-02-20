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Жизель Пелико и Николь Кидман стали женщинами 2025 года по версии журнала Time

Источник: Time

Голливудская актриса Николь Кидман и жительница Франции Жизель Пелико, ставшая символом сопротивления сексуализированному насилию, вошли в список «Женщин года» по версии журнала Time.

Также в список 2025 года попали:

  • американская баскетболистка Эйжа Уилсон,
  • американская гимнастка Джордан Чайлз,
  • исландско-китайская джаз-поп певица Лэйвей (Laufey),
  • американская актриса и сторонница повышения осведомленности о раке груди Оливия Манн,
  • квир-активистка и писательница Ракель Уиллис,
  • японская актриса Анна Саваи, известная в том числе по роли Марико-сан в сериале «Сёгун»,
  • биолог и экоативистка Пурнима Деви Барман,
  • защитница репродуктивных прав из США Аманда Зуравски,
  • активистка за права женщин из Гамбии Фату Бальде, которая выступает против калечащих операций на гениталиях,
  • гендиректор организации Feeding America Клэр Бабино-Фонтено, которая борется с голодом в США,
  • соучредительница и гендиректор производителя детского питания Bobbie Лаура Моди.

«Какие самые важные проблемы стоят сейчас перед женщинами и девочками во всем мире? Проблем множество: от гендерного насилия и посягательств на права женщин до опасностей, связанных с изменениями климата. Но везде, где есть эти угрозы, можно найти и лидеров, добивающихся перемен. 13 женщин, вошедших в список этого года, по-своему работают над созданием лучшего, более справедливого мира», — объяснили в журнале выбор женщин, включенных в список 2025 года.

История Жизель Пелико

Бывшего мужа Жизель Пелико посадили на 20 лет. Он годами накачивал жену транквилизаторами и приводил десятки незнакомцев насиловать ее Многие из них не стали просить прощения и заявили в суде, что это не было насилием

История Жизель Пелико

Бывшего мужа Жизель Пелико посадили на 20 лет. Он годами накачивал жену транквилизаторами и приводил десятки незнакомцев насиловать ее Многие из них не стали просить прощения и заявили в суде, что это не было насилием