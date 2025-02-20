Латвия подтвердила решение выслать бывшую сотрудницу «ОВД-Инфо» Марию Чащилову. «Важные истории» утверждали, что она сфальсифицировала свою биографию

Власти Латвии подтвердили, что приняли решение выслать из страны бывшую сотрудницу «ОВД-Инфо» Марию Чащиловой. Об этом сообщает «Новая газета Европа».

В Службе госбезопасности Латвии заявили, что в феврале 2025 года рекомендовали МВД внести юристку в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Где сейчас находится Чащилова, ведомство не уточнило. Накануне днем Sota без указания источников писала, что юристку выдворяют из страны «прямо в эти минуты».

Как сообщила «Новой газете Европа» знакомая Чащиловой, за несколько часов до задержания ей пришло письмо, в котором сообщалось об аннулировании латвийского ВНЖ. Ей также предложили выбрать любую страну за пределами ЕС, в которую она будет выдворена.

Чащилова многие годы работала юристом в различных правозащитных проектах и имела доступ к информации, представляющей угрозу для преследуемых российскими властями людей. В конце января 2025 года издание «Важные истории» опубликовало расследование, в котором говорилось, что она частично сфальсифицировала свою биографию. Сотрудничала ли она с российскими силовиками, неизвестно.

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