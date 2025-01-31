Страница Марии Чащиловой в Facebook

В конце декабря 2024 года работавшая с правозащитным проектом «ОВД-Инфо» Мария Чащилова рассказала в своих соцсетях, что ее уволили одним днем. «Я работала в „ОВД-Инфо“ почти 5 лет (без 2-х месяцев). Меньше недели назад меня уволили», — написала Чащилова. В этом же посте она сообщила, что в отношении нее проводится некое «расследование» (кто его проводит, она не уточнила), но по сути предъявленных обвинений с ней никто не связывался.

В этот же день издание Sota Project (оно финансируется бывшим топ-менеджером ЮКОСа Леонидом Невзлиным) поговорило с Чащиловой и написало, что поводом для увольнения «стали некие сведения издания „Важные истории“». Главный редактор «Важных историй» Алеся Мароховская заявила Sota Project, что в издании проводится проверка «информации, которую предоставила Чащилова о себе и своей профессиональной деятельности», поскольку выяснилось, что она «содержит пробелы и противоречия».

31 января 2025 года «Важные истории» опубликовали расследование, в котором рассказали, что Чащилова, которая входила в круг журналистов и правозащитников, неоднократно давала экспертные комментарии и имела доступ к информации, представляющей угрозу для преследуемых российскими властями людей, частично сфальсифицировала свою биографию.

Сама Мария Чащилова подробно изложила свою биографию в том же посте. Она выросла в Амурске Хабаровского края, училась в Дальневосточной академии государственной службы на целевой программе, а затем около года работала в отделе дознания ОМВД «Амурский». Дальше Чащилова пишет, что у нее завязались отношения с будущим мужем, она переехала к нему в Мурманск, а там познакомилась с правозащитницей, которая помогала ЛГБТК-людям, и начала волонтерить в благотворительной организации, занимавшейся помощью многодетным семьям.

Позже Чащилова, как она пишет, развелась с мужем и перебралась в Москву вместе с ЛГБТК-правозащитницей из Мурманска, с которой у нее начались отношения. Чащилова стала работать с правозащитными организациями (в том числе и с «ОВД-Инфо»), занималась спасением геев из Чечни, а в 2018 году защищала художницу Юлию Цветкову, которую обвиняли в «распространении порнографии» из-за рисунков в паблике. Затем она, по ее словам, познакомилась со своим вторым мужем и переехала к нему на Северный Кавказ, где продолжила работать с жертвами преследований со стороны властей Чечни. В 2022-м Чащилова уехала из России, и, как она пишет, вместе с партнером «сменила несколько стран: Турцию, Грузию, Францию и Латвию».

Журналистка «Важных историй» Ирина Долинина вспоминает, что познакомилась с Чащиловой на закрытом тренинге по цифровой и физической безопасности для журналистов и правозащитников и «была впечатлена ее биографией, полной страдания, геройства и самопожертвования». Подозрения у Долининой возникли, как она пишет, после общения с исследовательницей Чечни Тамарой (имя в материале изменено), которая тоже была знакома с Чащиловой. Та рассказала, что Чащилова пыталась выяснить у нее подробности готовящегося расследования по просьбе их общей знакомой. Тамара на всякий случай связалась со знакомой, но она сказала, что ни о чем Чащилову не просила. По словам Долининой, после этого она посмотрела на свою переписку с Чащиловой «другим взглядом», и редакция решила проверить биографию правозащитницы.

«Важные истории» начали проверку с публичных фактов — в частности, со слов Чащиловой о ее адвокатском статусе. Подтвердить этот статус журналисты не смогли. Данных о том, что у Чащиловой этот статус был, в государственном реестре адвокатов России журналисты не обнаружили. В Московском комьюнити-центре ЛГБТ+ инициатив, с которым сотрудничала Чащилова, рассказали, что просили ее показать адвокатское удостоверение. Она вначале отвечала, что потеряла его, а затем — что никогда и не говорила, что у нее есть адвокатский статус.

Мурманская правозащитница Варвара (ее имя в материале изменено), с которой у Чащиловой были отношения, вспоминает, что познакомилась с ней в 2017 году. Однажды Чащилова позвонила в слезах со словами, что ее избил муж. Варвара позвала ее к себе. «Она приезжает ко мне: никаких следов побоев нет. Но я знаю, что человек может бить так, что у тебя не останется следов. Но она в истерике, и она остается у меня жить», — рассказала Варвара. Бывший муж Чащиловой Денис заявил «Важным историям», что никогда не применял насилие к ней и «не удивился, когда услышал, что мы проверяем некоторые факты из биографии его бывшей жены». «Она мне врала на каждом шагу. Практически сразу, как мы начали вместе жить, я начал замечать склонности к вранью», — вспоминает он.

В Москве Чащилова вначале жила в шелтере Московского комьюнити-центра ЛГБТ+ инициатив вместе с Варварой, а затем познакомилась с юристом «Комитета против пыток» (КПП) Дмитрием Пискуновым, ставшим ее вторым мужем. Ему Чащилова, по его словам, рассказала, что ее уволили из-за того, что она начала встречаться с мужчиной. Пискунов позвал ее к себе в Пятигорск, потому что в Москве ей оказалось негде жить.

КПП занимался эвакуацией из Чечни тех, кому грозила опасность. Чащилова рассказывала, что «самым шокирующим кейсом» в ее работе стал случай девочки, которую в республике «подозревали в гомосексуальной связи» и подвергали «процедуре изгнания джиннов». «Было очень трудно. Мы делали перевязки и проводили ее эвакуацию вручную», — вспоминала она. Пискунов говорит, что такого случая в практике Чащиловой не было. Сотрудники КПП в разговоре с «Важными историями» вспоминают Чащилову как «девушку, которая толком ничего не делает, но постоянно лезет не в свои дела». Еще один координатор проекта помощи ЛГБТК+ также сказал журналистам, что Чащилова не сотрудничала с его организацией и не участвовала в эвакуации геев из Чечни.

После отъезда из России в 2022 году Чащилова, как пишут «Важные истории», «быстро и легко влилась в эмигрантскую среду». Собеседники журналистов говорят, что Чащилова «часто дарила щедрые подарки» и «за свой счет приглашала в дорогие рестораны и на спа-процедуры в отели». Ирина Долинина вспоминает, что Чащилова несколько раз задавала вопросы, которые в этой среде задавать «не принято» — например, интересовалась, как юридически и организационно устроены «Важные истории» и издание «Проект».

Долинина цитирует одно из полученных ей сообщений Чащиловой: «Кот, напиши плиз свой почтовый, хочу тебе привет из Франции отправить». «Я совершенно забыла, что говорила ей его [адрес], потому что никакого подарка из Франции я не получила и Мария больше к этой теме не возвращалась. Потом этот адрес использовал для отправки угроз в нашу редакцию аноним», — пишет Долинина.

Поговорившая с «Важными историями» главный редактор издания «Люди Байкала» Елена Трифонова называет «еще одним тревожным сигналом» ответ Чащиловой на вопрос, что случилось на правозащитной конференции в Берлине в апреле 2023 года. После нее две участницы, включая главу фонда Free Russia Наталью Арно, пожаловались на симптомы отравления. Одним из организаторов этой конференции была Чащилова. Но Трифоновой она ответила, что ее на конференции не было. Ирина Долинина, которая на эту конференцию тоже была приглашена, вспоминает, что и ей Чащилова «в последний момент» написала, что ее на мероприятии не будет — она собирается в Украину, чтобы опросить пострадавших от сексуализированного насилия со стороны российских военных.

Противоречия, как выяснили «Важные истории», обнаружились и в той части биографии Чащиловой, которая касается ее семьи. Знакомые Чащиловой вспоминают, что она постоянно говорила о своем влиятельном отце из Хабаровска — «то ли эфэсбэшнике, то ли прокуроре» — но никто этого человека не видел. Журналисты «Важных историй» нашли страницу отца Чащиловой в соцсетях — им оказался 65-летний Валерий Першин, который, судя по утечкам, работал дальнобойщиком и слесарем в автомастерской, а в 2000 году был осужден по статье о подделке документов.

Под описание «влиятельного эфэсбэшника-прокурора», как пишут «Важные истории», гораздо больше подходит дядя Чащиловой — брат ее отца Владимир Першин. 63-летний Першин работал начальником отдела по борьбе с бандитизмом в МВД. Из полиции он ушел в конце 2010-х, а в 2016-м его осудили по обвинению в вымогательстве. По словам источников «Важных историй», пока Першин сидел, к нему несколько раз приезжали и подолгу разговаривали с ним оперативники из центрального аппарата ФСБ. Из колонии Першин вышел условно-досрочно и стал одним из ключевых свидетелей обвинения в деле бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которого в феврале 2023-го приговорили к 22 годам по обвинению в организации заказных убийств.

«Важные истории» поговорили с самой Чащиловой в декабре 2024 года — в те же дни, когда она рассказала о своем увольнении из «ОВД-Инфо». В разговоре о семье Чащилова сначала сказала, что дядя со стороны отца, скорее всего, умер, а затем на прямой вопрос, знакома ли она с Владимиром Першиным, признала, что знакома, но общалась с ним в юности, до 18 лет. Позже Чащилова рассказала, что «какое-то время у него останавливалась» уже в студенческие годы и он помогал ей деньгами. По ее словам, она не знала, чем занимался Владимир Першин.

Также в ответ на просьбу журналистов Чащилова прислала копии некоторых документов, подтверждающих ее деятельность. «Важные истории» обнаружили, что она не была в Украине в 2023 году, как сама рассказывала. Журналистам Чащилова тогда рассказывала, как при въезде пограничник «сначала досмотрел, перевернул весь чемодан, абсолютно по-хамски разговаривал», а потом угрожал «прострелить колени и порвать паспорт». В разговоре с изданием Чащилова признала, что солгала. По ее словам, ей не дали визу. «Я очень хотела въехать, но я не въехала. Мне очень стыдно, что я вас дезинформировала в тот момент, что это было скорее, знаете, такое стыдливое вранье», — сказала она.

«Важные истории» заметили нестыковки в других присланных Чащиловой копиях документов. Номер ее диплома не нашли в федеральном реестре Рособрнадзора, а сам документ был напечатан на бланке, который использовался до 2012 года. Чащилова прислала другой диплом, но и его номера в федеральном реестре тоже не оказалось. Также журналисты заметили исправления в фотографии трудовой книжки Чащиловой.

Директор «ОВД-Инфо» Александр Поливанов сказал «Важным историям», что Чащилова была уволена не из-за расследования журналистов, «но его подготовка, о которой мы знали, стала поводом внимательнее к ней приглядеться». «Мы обнаружили несколько ситуаций обмана, неуказания важной информации про себя. И поняли, что не можем ручаться за то, что сообщает о себе Маша нам или нашим партнерам, — а так работать невозможно», — сказал Поливанов.

Сама Чащилова в своем посте об увольнении из «ОВД-Инфо» рассказала, что в 2024 году устроилась на полставки в Движение сознательных отказчиков (ДСО), где координирует работу консультантов — они помогают россиянам избежать военной службы. В ДСО в середине января заявили, что Чащилова начала работать летом, и перед тем, как нанять ее, организация «провела проверку безопасности», которая «не выявила никаких оснований для недоверия».

Никаких свидетельств того, что Чащилова работала с российскими правоохранительными органами или предоставляла им какую-либо информацию, нет — об этом не пишут и «Важные истории». Оценить объем чувствительной информации, к которой у Чащиловой был доступ, невозможно. Однако, еще находясь в России, Чащилова работала как минимум с «Русью сидящей», российской ЛГБТ-сетью и Московским комьюнити-центром ЛГБТ+ инициатив, а также волонтерила в правозащитных проектах. В феврале 2022 года Чащилова уже работала в «ОВД-Инфо». Кроме того, она неоднократно давала комментарии по правозащитной тематике многим независимым СМИ (включая «Важные истории» и «Медузу») и была знакома с десятками российских журналистов, адвокатов и правозащитников.