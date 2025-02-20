The Washington Post: министр обороны США поручил ежегодно сокращать оборонный бюджет на 8%  

Министр обороны США Пит Хегсет приказал высшему руководству Пентагона и американской армии разработать планы по сокращению оборонного бюджета на 8% ежегодно в течение следующих пяти лет. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на соответствующий документ и информированные источники.

План должен быть готов к 24 февраля. В документе, подписанном Хегсетом, указаны 17 категорий, которые администрация Трампа хочет сократить. Среди них — операции на южной границе США, модернизация ядерного оружия и противоракетной обороны, а также приобретение подводных лодок, ударных беспилотников и других боеприпасов.

The Washington Post напоминает, что бюджет Пентагона на 2025 год составляет 850 миллиардов долларов.

По словам высокопоставленного чиновника Пентагона Роберта Салессеса, сэкономленные деньги могут быть перераспределены на новые приоритеты администрации, в том числе на «железный купол для Америки». Речь идет о расширенной системе противоракетной обороны, о которой ранее заявлял президент США Дональд Трамп.

Газета также напоминаем об указе Трампа, согласно которому Пентагон должен составить списки тысяч сотрудников, находящихся на испытательном сроке, и которые, как ожидается, будут уволены на этой неделе.

«В совокупности эти две меры представляют собой сокрушительную атаку на крупнейшее ведомство, в котором работает более 900 000 гражданских служащих, многие из которых — ветераны войны. Испытательный срок в министерстве обороны может длиться от одного года до трех лет, в зависимости от должности, и на нем могут быть сотрудники, которые перешли с одной должности на другую», — говорится в публикации.

В феврале Дональд Трамп заявил, что как только закончатся войны в Украине и секторе Газа, он хочет провести с Россией и Китаем переговоры о сокращении оборонных бюджетов. По его словам, он также хочет возобновить с Россией и Китаем переговоры по теме уменьшения ядерных арсеналов.