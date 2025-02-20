Набиуллина: в 2024 году были разморожены 570 миллиардов рублей из заблокированных за рубежом средств российских инвесторов

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала, что в 2024 году были разморожены около 570 миллиардов рублей из заблокированных за рубежом средств российских инвесторов. Об этом она сообщила на пресс-конференции 20 февраля, передает «Интерфакс».

В 2022 году Евросоюз включил Национальный расчетный депозитарий в санкционный список, это привело к блокировке его счетов в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream, напоминает «Коммерсант».

«После замораживания средств российских инвесторов, причем не попавших под санкции, то есть абсолютно несправедливо, мы вместе с правительством вырабатывали разные схемы для того, чтобы помочь высвободить эти средства. И определенная часть средств была высвобождена в прошлом году, если мне память не изменяет, это около 570 миллиардов рублей. Средств, замороженных в виде ценных бумаг, выплаты купонов были разморожены. Это коснулось 1,5 миллиона человек», — рассказала Набиуллина.

Она добавила, что в настоящее время ЦБ РФ не обсуждает новые масштабные схемы по разморозке активов российских инвесторов, заблокированных за рубежом.

В ноябре 2023 году президент РФ Владимир Путин подписал указ об обмене замороженными активами российских инвесторов с иностранцами. В соответствии с ним нерезиденты могли выкупить заблокированные иностранные бумаги российских инвесторов за счет средств на своих счетах типа «С». В июле 2024 года стало известно, что физическим и юридическим лицам из стран Евросоюза запрещено участвовать в схеме обмена активами между инвесторами, которую предложила Россия.

The Moscow Times со ссылкой на дипломатический источник, осведомленный о ходе российско-американских переговоров в Эр-Рияде, сообщал, что Россия рассчитывает добиться от США разморозки государственных активов. Речь идет о средствах ЦБ РФ, вложенных в американские активы, и замороженных в рамках санкций. Они оцениваются примерно в 6 миллиардов долларов. Всего заморожены около 300 миллиардов долларов золотовалютных резервов ЦБ, из них около 200 миллиардов — в Европе.