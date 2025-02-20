Глава ГУР Украины Кирилл Буданов: «В этом году мы придем к режиму прекращения огня»

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что до конца 2025 года, по его мнению, удастся заключить соглашение о прекращении огня.

В интервью журналисту Эйнулле Фатуллаеву Буданов сказал, отвечая на вопрос о возможности прекращения боевых действий до конца года:

Думаю, что да. Это парадоксальная ситуация: несмотря на то, что стартовые позиции сторон диаметрально противоположны — настолько, насколько это возможно, — вместе с тем я думаю, что в этом году мы придем к режиму прекращения огня. Насколько это будет долго и насколько будет эффективно — это другой вопрос. Но то, что это произойдет, я думаю, что это произойдет. Для этого есть большинство составляющих.

При этом Буданов подчеркнул, что высказывает только свое личное мнение.

Говоря о международных гарантиях соблюдения соглашения о прекращении огня, глава ГУР отметил, что «нет ни одной страны, где бы ввод миротворцев сработал». «Можно ли считать это гарантией?» — задал он риторический вопрос.

Буданов также отметил, что «вопрос НАТО сложен», а другого формата, который «дал бы гарантию, а не декларирование чего-либо или надежду на что-либо», в данный момент, по его мнению, нет.

В Саудовской Аравии 18 февраля состоялась встреча представителей России и США. Стороны договорились начать «процесс по украинскому урегулированию» и назначить переговорщиков. Власти США заявляли, что собираются провести отдельную встречу с представителями украинского руководства. По состоянию на 20 февраля она не состоялась. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что не может быть «никаких решений по Украине без Украины».

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