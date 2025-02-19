Страны ЕС согласовали 16-й пакет санкций против России. Новые ограничения затронут российский теневой флот

Страны-члены Европейского Союза согласовали новый, 16-й пакет санкций против России в связи с вторжением в Украину, пишет The Financial Times. Новые ограничения в частности будут направлены против экспорта алюминия и нефти из России.

ЕС вводит новые санкции, опасаясь, что администрация президента США Дональда Трампа может смягчить ограничения в отношении Москвы. Как напоминает FT, после первого раунда официальных переговоров между Москвой и Вашингтоном, которые прошли в Эр-Рияде 18 февраля, госсекретарь США Марко Рубио намекнул, что санкции ЕС против России могут стать одной из тем, которая будет подниматься во время переговоров по урегулированию российско-украинской войны. При этом агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Рубио пообещал европейским союзникам не отменять санкции против России до завершения войны.

По словам источников издания, новый пакет санкций Евросоюза вводит «поэтапный» запрет на импорт российской алюминиевой продукции и ужесточает ограничения на продажу сырой нефти. Под санкции попадут 73 танкера теневого флота РФ, 13 российских банков и десятки лиц и компаний, которые содействуют российскому вторжению в Украину.

«Мы продолжаем поддерживать Украину и продолжаем вводить санкции против российского агрессора, потому что это правильное решение, направленное на сохранение международных правил и порядка, защиту суверенитета и территориальной целостности», — заявил один из дипломатов ЕС в разговоре с Financial Times.

Предыдущий, 15-й пакет санкций против России Евросоюз принял 15 декабря 2024 года. Тогда под ограничения попали 54 физических и 30 юридических лиц, в том числе оборонные предприятия и судоходные компании, связанные с теневым флотом России.

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