Госдума приняла закон о лишении свободы на срок до пяти лет за уничтожение символики «СВО»

Депутаты Госдумы приняли закон, вводящий уголовную ответственность за повреждение имущества граждан и организаций, поддерживающих полномасштабное вторжение войск РФ в Украину. На заседании парламента 19 февраля за документ проголосовали сразу во втором и третьем чтениях.

Закон вносит поправки в статью 167 Уголовного кодекса («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). В статью добавили ответственность за совершение преступления «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

Соответствующие изменения внесли во вторую часть статьи 167 УК, которая предусматривает в качестве наказания до пяти лет принудительных работ или до пяти лет лишения свободы;

Как отмечалось в пояснительной записке, в некоторых регионах России «получили распространение случаи уничтожения или повреждения имущества граждан и организаций, поддержавших проведение специальной военной операции и разместивших на принадлежащих им зданиях, сооружениях, автомобилях визуальную информацию в поддержку решения о проведении этой операции».

Авторы поправок отмечали, что, по данным МВД, в России растет число преступлений, связанных с повреждением или уничтожением имущества «путем поджогов зданий военных комиссариатов, иных органов государственной власти». В документе говорилось о более чем 60 подобных случаях.

С начала войны, как подсчитала «Медиазона» в январе, телефонные мошенники организовали минимум 187 поджогов военкоматов, банков, автомобилей и других объектов. Согласно этим данным, в первый год войны, в 2022-м, мошенники организовали шесть атак, в то время как 17 поджог осуществили противники войны. В третий год войны, в 2024-м, мошенники организовали как минимум 92 атаки, а поджог по политическим мотивам был всего один, в день гибели Алексея Навального.