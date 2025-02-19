CBS News: США приостановили рассмотрение заявлений от мигрантов из Латинской Америки и Украины

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из стран Латинской Америки и Украины, которым разрешили въезд в Соединенные Штаты при предыдущем президенте Джо Байдене. Об этом 18 февраля сообщила новостная служба CBS News, ссылаясь на двух американских чиновников.

Решение американских властей затрагивает мигрантов, которые находятся в процессе подачи заявлений на получение различных иммиграционных льгот, позволяющих им остаться в США на законных основаниях.

Рассмотрение заявлений заморозили на неопределенное время, пока чиновники будут проверять заявления на мошенничество, а также улучшать процедуры проверки.

Запрет распространяется на несколько программ администрации Байдена, которые разрешали иностранцам временное пребывание в США по гуманитарным соображениям.

Среди этих программ — «Объединение ради Украины» (Uniting for Ukraine), по которой украинцы могли въезжать в США со временным статусом при наличии финансовых спонсоров. Еще одна программа, известная как , затрагивает выходцев из Венесуэлы, Гаити, Никарагуа и Кубы, у которых есть спонсоры в США. Третья программа распространялась на выходцев из стран Центральной Америки, Колумбии, Эквадора, Гаити и Кубы, у которых есть родственники в США.

Администрация Трампа в январе приостановила въезд новых мигрантов в рамках программ, позволяющим иностранцам временно проживать в США, в том числе по программе «Объединение ради Украины». При этом часть иностранцев уже находилась в США и ожидала разрешения на постоянное проживание в стране.

Поскольку многие из иностранцев, приехавших в США в рамках трех упомянутых программ, получили лишь временное разрешение на работу и двухлетнюю защиту от депортации, некоторые из них обратились за другими иммиграционными льготами, говорят юристы. Однако власти США решили, что сотрудники Службы гражданства и иммиграции больше не будут обрабатывать заявления как на эти программы, так и на любые другие льготы, если их подали мигранты, которым разрешили въезд при Байдене.

По данным CBS News, в рамках программы «Объединение ради Украины» в США до вступления Дональда Трампа в должность приехали около 240 тысяч украинцев, спонсируемых американскими гражданами. По программе CHNV в США въехали 530 тысяч человек из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы.

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