Суд в России национализировал активы производителя водки «Воздух» на 9 миллиардов рублей. Ее владельцев объявили «экстремистами» за помощь ВСУ

Суд в Вологодской области национализировал находящиеся в РФ активы крупнейшей украинской алкогольной компании «Баядера Груп», выпускающей водку «Воздух» и «Перепелка». Об этом пишет «Коммерсант».

Поводом для национализации стало участие владельцев «Баядеры» — украинских миллиардеров Натальи Бондаревой и Святослава Нечитайло — в финансировании ВСУ. По данным Генпрокуратуры РФ, обратившейся в суд с иском, с начала полномасштабной войны холдинг перечислял на нужды украинской армии около 2% прибыли от продажи продукции.

Самих Бондареву и Нечитайло, а также управляющего их активами в России Юрия Мокляка, объявили «экстремистами».

На вынесение решения суду потребовалось лишь одно заседание.

На основании аналогичных требований Генпрокуратуры в июле 2024 года суд изъял российские активы владельца водочных марок «Столичная» и «Московская» Юрия Шефлера. В феврале 2024 года была изъята липецкая кондитерская фабрика корпорации Roshen бывшего президента Украины Петра Порошенко и его сына.