Нобелевские лауреаты попросили Трампа добиться освобождения всех политзаключенных в Беларуси

Лауреаты Нобелевской премии призвали президента США Дональда Трампа и лидеров Евросоюза «принять срочные и решительные меры» для освобождения всех политических заключенных в Беларуси. Открытое обращение за подписью 31 нобелевского лауреата опубликовано на сайте белорусского политолога Дмитрия Болкунца. Среди тех, кто его подписал: писательница Светлана Алексиевич, украинская правозащитница Александра Матвийчук, сооснователь «Новой газеты» Дмитрий Муратов, поэтесса Герта Мюллер и другие.

«С 2020 года в Беларуси продолжаются массовые репрессии против граждан, политических активистов, студентов, журналистов и правозащитников. Европа не сталкивалась с гуманитарной катастрофой такого масштаба, вызванной политическими репрессиями, со времен тоталитарных режимов XX века. Более 300 000 человек были вынуждены покинуть страну, тысячи стали жертвами пыток и жестокого обращения», — говорится в письме нобелевских лауреатов.

По данным правозащитников, в настоящее время в белорусских тюрьмах содержатся более 1400 политзаключенных, в том числе лауреат Нобелевской премии мира Алесь Беляцкий. «Многие оказались за решеткой лишь за комментарии в социальных сетях или подписку на каналы в X, YouTube и Telegram, что подчеркивает абсурдность происходящего. Среди заключенных — тяжело больные и пожилые люди, находящиеся в нечеловеческих условиях», — пишут авторы обращения.

Мы призываем белорусские власти немедленно прекратить репрессии и освободить всех политических заключенных. Никто не должен лишаться свободы за выражение своего мнения.

Мы призываем мировых лидеров, общественных деятелей и всех людей совести поддержать кампанию за освобождение узников совести в Беларуси. Судьбы тысяч людей зависят от решительных и скоординированных действий международного сообщества.

Как сообщала газета The New York Times, в феврале в Минск впервые за пять лет прибыл представитель Госдепартамента США — заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит. Он провел переговоры с Александром Лукашенко, по итогам которых из тюрем были освобождены двое белорусских политзаключенных и гражданин США. По данным издания, следующим шагом администрация Дональда Трампа планирует заключить масштабную сделку с Лукашенко по освобождению белорусских политзаключенных. Взамен с Беларуси снимут ряд санкций.

За последние несколько месяцев Александр Лукашенко подписал указы о помиловании более 200 белорусских политзаключенных. Однако, как говорят правозащитники, за то же время в Беларуси по политическим мотивам были арестованы еще десятки активистов.

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