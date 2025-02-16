NYT: США готовят сделку с Лукашенко по освобождению политзаключенных, взамен с Беларуси снимут санкции

Администрация Дональда Трампа планирует заключить масштабную сделку с Александром Лукашенко по освобождению белорусских политзаключенных. Как пишет The New York Times, об этом на закрытой встрече с западными дипломатами в Вильнюсе рассказал заместитель помощника госсекретаря США Кристофер Смит.

12 февраля Дональд Трамп созвонился с Владимиром Путиным и объявил о начале переговоров по прекращению российско-украинской войны. Вслед за этим в Минск впервые за пять лет прибыл представитель Госдепартамента США. Кристофер Смит провел переговоры с Александром Лукашенко и главой КГБ Беларуси, по итогам которых были освобождены трое заключенных, в том числе гражданин США.

«Оба этим события стали сигналом об отходе Вашингтона от многолетних попыток изоляции лидеров, не пользующихся популярностью на Западе из-за их репрессивной политики и войны на Украине», — пишет NYT.

На встрече с дипломатами в Вильнюсе Смит назвал освобождение троих заключенных «спецоперацией» и «огромной победой и ответом на политику мира через силу президента Трампа». Следующим шагом, отметил он, должна стать «большая сделка», в рамках которой Лукашенко освободит множество политических заключенных, в том числе известных. Взамен США должны ослабить санкции в отношении белорусских банков и экспорта калийных удобрений, крупным производителем которых является Беларусь.

По словам присутствовавших на встрече в Вильнюсе, Смит получил заверения Лукашенко, что тот готов смягчить репрессии в Беларуси. Американский дипломат назвал главными целями США в этом процессе освобождение большого числа политических заключенных, а также намерение «дать Лукашенко некоторую передышку за пределами орбиты влияния России».

Официально в Госдепартаменте о контактах и сделке с Лукашенко не сообщали.

По данным правозащитной организации «Весна», в настоящее время в Беларуси насчитывается 1226 политзаключенных. За последние месяцы Александр Лукашенко подписал указы о помиловании более 200 заключенных. Однако, по словам активистов оппозиции, за это же время были арестованы еще больше людей.

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