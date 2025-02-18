Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» на Кубани серьезно повреждена после атаки дронов. Во время ремонта объем прокачки нефти из Казахстана может снизиться на 30%

Нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае получила серьезные повреждения в результате атаки украинских беспилотников 17 февраля, сообщил российский акционер консорциума, компания «Транснефть».

По данным компании, в результате атаки разрушена крыша, повреждено закрытое распределительное устройство, газотурбинная установка (ГТУ), а также кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, уничтожены два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ.

Ремонт станции может занять 1,5-2 месяца, считают специалисты консорциума. На время восстановительных работ объемы прокачки нефти из Казахстана могут снизиться на 30%, говорится в сообщении.

В связи с атакой станцию «Кропоткинская» в экстренном порядке вывели из эксплуатации. Транспортировка нефти по нефтепроводу Тенгиз — Новороссийск временно осуществляется по аварийной схеме, минуя станцию. В консорциуме добавили, что отгрузка сырья на экспорт в морском терминале КТК продолжается в штатном режиме.

Власти Краснодарского края заявили о массированной атаке украинских беспилотников в регионе в ночь на 17 февраля. Под удар, как сообщалось, попали Ильский завод и нефтеперекачивающая станция «Кропоткинская».

Каспийский трубопроводный консорциум — международная нефтетранспортная компания, которая объединяет крупнейшие предприятия топливно-энергетического комплекса России, Казахстана, США и ряда стран Западной Европы.

Основная задача КТК — прокачка нефти с казахстанских месторождений по Каспийскому магистральному нефтепроводу протяженностью более полутора тысяч километров. Он соединяет нефтяные месторождения в Казахстане с морским терминалом в Новороссийске.

«Кропоткинская» — крупнейшая нефтеперекачивающая станция КТК на территории России. Она прокачивает нефть по трубопроводу и принимает сырье от российских производителей.

В 2024 году объемы транспортировки нефти в рамках КТК составили 63 миллиона тонн. Около 74% из них пришлись на долю американских и других западных грузоотправителей, заявили в «Транснефти».