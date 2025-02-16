Мать Алексея Навального Людмила Ивановна выступила перед журналистами на Борисовском кладбище в Москве, где 16 февраля состоялась панихида в годовщину убийства политика. Она поблагодарила всех, кто не забывает Алексея. Видео ее речи опубликовала «Медиазона».

«Я уверена, что когда-нибудь правда восторжествует. Заказчика знает весь мир, но мы хотим, чтобы узнали и исполнителей — и тех, кто способствовал этому, и тех, кто совершил», — сказала Людмила Навальная.

Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк» в поселке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе 16 февраля 2024 года. Соратники политика заявляют, что его убили по прямому указу Владимира Путина. Следственный комитет РФ отказался возбуждать уголовное дело по факту гибели Навального. Причиной его смерти в СК назвали «комбинированное заболевание».

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