Евросоюз: «Алексей Навальный отдал свою жизнь за свободную и демократическую Россию»

Европейский союз возлагает ответственность за гибель Алексея Навального на власти РФ и Владимира Путина и требует освобождения всех российских политзаключенных. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам Каи Каллас, опубликованном в первую годовщину смерти лидера российской оппозиции.

Россия все более активно ведет незаконную агрессивную войну против Украины и одновременно продолжает внутренние репрессии, преследуя тех, кто выступает за демократию. Алексей Навальный отдал свою жизнь за свободную и демократическую Россию. Сегодня его адвокаты несправедливо находятся в тюрьме вместе с сотнями политических заключенных. Россия должна немедленно и безоговорочно освободить адвокатов Алексея Навального и всех политзаключенных.

Совместное заявление в годовщину гибели Навального также опубликовали внешнеполитические ведомства 15 стран Европы (Германия, Франция, Италия, Нидерланды, Латвия, Литва, Эстония, Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Польша, Чехия, Румыния, Великобритания), а также Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Дипломаты выразили соболезнования семье Навального и повторили требование об освобождении российских политзаключенных.

«Мы вновь заявляем, что главная ответственность за смерть Навального лежит на российских властях. Спустя год ужасающая ситуация с правами человека в России продолжает ухудшаться. Кремль подавляет мирное инакомыслие, поддерживает атмосферу страха и подрывает верховенство закона. Все это ради собственных интересов, — говорится в заявлении западных МИДов. — Размышляя о непреходящем наследии Навального, мы продолжаем поддерживать гражданское общество и правозащитников, которые неустанно трудятся, чтобы построить лучшее будущее для России, несмотря на огромный личный риск».

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