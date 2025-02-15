Зеленский заявил, что у Украины «очень мало шансов выжить без поддержки США»

Владимир Зеленский заявил, что Украине будет чрезвычайно сложно выжить без американской помощи.

«Это будет очень, очень, очень трудно. И, конечно, во всех сложных ситуациях у вас есть шанс. Но у нас будет мало шансов, очень мало шансов выжить без поддержки Соединенных Штатов. Я думаю, что это очень важно, критически важно», — сказал президент Украины журналистам программы «Meet the Press» на NBC News в кулуарах Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Зеленский подчеркнул, что он «даже думать не хочет» о том, как Украина и США не будут стратегическими партнерами и как придется бороться с Россией без американской поддержки.

В случае прекращения военной помощи со стороны США, предупредил Зеленский, Украина останется уязвимой к новой масштабной атаке со стороны России в будущем.

Президент Украины также заявил, что власти России, по его мнению, не стремятся закончить войну, а хотят лишь временного прекращения огня, чтобы перегруппировать свои силы и снять международные санкции.

Президент Украины Владимир Зеленский 14 февраля провел в Мюнхене встречу с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Во встрече также участвовали госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Кит Келлог.

Источники американских СМИ предполагали, что в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Зеленский подпишет документ, который предоставлял бы США права на 50% будущих запасов полезных украинских ископаемых. Президент США Дональд Трамп заявлял, что украинские редкоземельные металлы помогут покрыть затраты на военную помощь. Однако Зеленский, по данным журналиста The Washington Post Джоша Рогина, вежливо отказался подписывать соглашение. По словам источника Reuters, украинская сторона передала США свои предложения по двустороннему соглашению по полезным ископаемым.

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