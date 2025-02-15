В Москве полиция устроила рейд на вечеринке в гостинице Savoy. Среди гостей была Ирина Хакамада

Полицейские вечером 14 февраля пришли с рейдом на вечеринку в честь Дня святого Валентина в гостинце Savoy в Москве, сообщают телеграм-каналы Shot и Mash. Сотрудник гостиницы подтвердил РБК проведение рейда.

В программу вечеринки, утверждали телеграм-каналы, входил диджей-сет Ирины Хакамады. «Известия» опубликовали кадры с Хакамадой в помещении, где проводился рейд. От каких-либо комментариев на камеру она отказалась.

Обновление: Ирина Хакамада заявила, что не должна была выступать с диджей-сетом, а была гостем вечеринки. «Музыкальное мероприятие проходило в светском формате и с деловым дресс-кодом», — написала Хакамада в своем телеграм-канале. «Все прошло этично (никого в пол лицом не укладывали). У молодых людей проверяли документы, всех женщин отпустили», — рассказала она.

Как утверждает Mash, около 20 людей в масках зашли в Savoy примерно в 1:00 и отключили музыку. Shot пишет, что посетителей «положили лицом в пол». На видео, опубликованном телеграм-каналами, показаны кинологи с собаками, а также автозаки у гостинцы Savoy.

По данным Mash, на вечеринке было около 80 гостей.

Mash сообщил, что есть задержанные, не уточняя подробностей. Shot, в свою очередь, написал, что данных о задержанных нет.