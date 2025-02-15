Женщина, обвинявшая Jay-Z в изнасиловании, отозвала иск

Женщина, утверждавшая, что рэпер Jay-Z (настоящее имя — Шон Картер) изнасиловал ее в 2000 году на вечеринке Дидди, отозвала гражданский иск.

Имя обвинявшей музыкантов не раскрывалось. Иск был подан анонимно, в США в таких случаях используется имя Джейн Доу. Истица утверждала, что подверглась насилию в 13 лет.

Иск, пишет CNN, был отозван на условиях, исключающих его повторную подачу. Причину отказа от иска адвокаты обращавшейся в суд раскрывать не стали.

Jay-Z изначально называл обвинения «идиотскими», а его адвокаты предприняли несколько попыток добиться отклонения иска, но они не принесли результата. В частности сторона защиты указывала на несостыковки в рассказе истицы.

Комментируя отзыв иска адвокат рэпера Алекс Спиро заявил, что «Джей устоял перед лицом отвратительных и ложных обвинений и сделал то, что под силу немногим — он дал отпор, он никогда не соглашался, он не заплатил ни пенни, он одержал победу и очистил свое имя».

Адвокаты Дидди заявили, что отзыв иска еще раз подтверждает, что все выдвинутые в адрес музыканта обвинения — ложные. Дидди с сентября 2024 года находится в тюрьме Нью-Йорка по обвинению в сговоре с целью вымогательства, в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и в сексуализированном насилии. Он настаивает на невиновности.

В чем обвиняют Пи Дидди

Дело Пи Дидди. Все, что нужно знать Что происходило на вечеринках рэпера? За что еще 120 человек подали на него в суд? Джастин Бибер все знал? А Бейонсе правда замешана?

В чем обвиняют Пи Дидди

Дело Пи Дидди. Все, что нужно знать Что происходило на вечеринках рэпера? За что еще 120 человек подали на него в суд? Джастин Бибер все знал? А Бейонсе правда замешана?