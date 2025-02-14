На сайте DOGE Илона Маска нашли уязвимость, позволяющую редактировать его посторонним

Сайт Департамент государственной эффективности (DOGE), на котором рассказывается о деятельности организации, созданной Илоном Маском, имеет уязвимость, которая позволяет редактировать его фактически любому желающему. Об этом пишет The Verge.

Недостатки в работе сайта обнаружили эксперты по веб-разработке, они рассказали об этом 404Media. Один из них в качестве примера оставил на сайте две записи, в одной из которых говорится: «Эти „эксперты“ оставили свою базу данных открытой».

На сайте doge.gov говорится, что это «официальный сайт правительства США». Однако по мнению экспертов, он, скорее всего, не работает на правительственных серверах.

Департамент государственной эффективности под руководством Илона Маска начал работать в Вашингтоне после вступления Дональда Трампа в должность президента США. Предполагается, что эта структура должна повысить эффективность работы американского правительства. В частности, департамент будет внедрять в федеральные агентства своих людей, которые должны предоставлять рекомендации о том, какие правила стоит упростить или отменить, каких сотрудников уволить и как сэкономить. При этом департамент обладает широкими полномочиями, которые позволяют его активистам захватывать контроль в ряде федеральных агентств США под предлогом проверки их деятельности.

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