Минюст РФ объявил «иноагентами» дипломата Бориса Бондарева и социолога Льва Гудкова
Источник: Meduza
Министерство юстиции РФ 14 февраля обновило реестр «иностранных агентов». В него вошли пять человек:
- Борис Бондарев — бывший советник представительства РФ при ООН в Женеве, единственный российский дипломат, подавший в отставку из-за полномасштабного вторжения в Украину;
- Лев Гудков — советский и российский социолог, бывший директор исследовательской организации «Левада-центр»;
- Сергей Ауслендер — израильский военный обозреватель;
- Алексей Кунгуров — политтехнолог, писатель и публицист;
- Никита Парменов — журналист.