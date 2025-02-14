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Минюст РФ объявил «иноагентами» дипломата Бориса Бондарева и социолога Льва Гудкова

Источник: Meduza

Министерство юстиции РФ 14 февраля обновило реестр «иностранных агентов». В него вошли пять человек:

  • Борис Бондарев — бывший советник представительства РФ при ООН в Женеве, единственный российский дипломат, подавший в отставку из-за полномасштабного вторжения в Украину;
  • Лев Гудков — советский и российский социолог, бывший директор исследовательской организации «Левада-центр»;
  • Сергей Ауслендер — израильский военный обозреватель;
  • Алексей Кунгуров — политтехнолог, писатель и публицист;
  • Никита Парменов — журналист.
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