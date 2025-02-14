Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21%

ЦБ РФ на заседании 14 февраля принял решение сохранить на уровне 21% годовых.

«Текущее инфляционное давление остается высоким. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем более выраженным стало охлаждение кредитной активности, растет склонность населения к сбережению. По оценке Банка России, достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели в 2026 году», — говорится в сообщении Банка России.

ЦБ повысил прогноз по инфляции в 2025 году до уровня 7-8% с 4,5-5%, которые прогнозировались ранее. Кроме того, прогноз по средней ключевой ставке в 2025 году повышен до 19-22% с 17-20%.

На предыдущем заседании, которое проходило 20 декабря, ЦБ РФ также оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 21%.

Аналитики крупных российских банков и инвестиционных компаний, опрошенные РБК, ожидали, что ЦБ на заседании 14 февраля сохранит ключевую ставку на уровне 21%. При этом они отмечали, что вариант с повышением ставки будет «на столе» у регулятора, тогда как сценарий со снижением рассматриваться не будет.

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