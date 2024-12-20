Банк России сохранил ключевую ставку 21%. Большинство аналитиков ждали очередного повышения
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 21%.
По оценке Банка России, с учетом значительного роста процентных ставок для конечных заемщиков и охлаждения кредитной активности достигнутая жесткость денежно-кредитных условий формирует необходимые предпосылки для возобновления процесса дезинфляции и возвращения инфляции к цели, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос.
На следующем заседании, говорится в распространенном ЦБ заявлении, Банк России вновь будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки «с учетом дальнейшей динамики кредитования и инфляции».
Большинство аналитиков, опрошенных РБК, ожидали, что Банк России поднимет ключевую ставку на 200 базисных пунктов, до 23%. Крупнейшие российские банки перед решением ЦБ о размере ключевой ставки увеличили доходность по сберегательным вкладам до 24–25% годовых.
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