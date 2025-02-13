В Google Maps запретили оставлять негативные отзывы о Мексиканском заливе. После того, как в США переименовали его в Американский залив

Картографический сервис Google Maps запретил публикацию отзывов о Мексиканском заливе, сообщает BBC News 13 февраля.

При нажатии на метку залива появляется сообщение «Posting is currently turned off» («Сейчас отправка сообщений отключена»). В пояснении говорится, что Google может отключить публикацию отзывов, которые нарушают политику компании.

Судя по всему, Google удалил несколько негативных отзывов о заливе после того, как в США 10 февраля переименовали Мексиканский залив в Американский. Пользователи соцсетей обвинили компанию в цензуре, заявив, что Google удалил сотни отзывов с одной звездой (по пятибальной шкале). Американский Forbes сообщил 13 февраля, что «компания Google молчаливо призналась в удалении негативных отзывов».

Самый последний отзыв о Мексиканском заливе, оставленный на Google Maps, сделан около одного месяца назад. У этого отзыва пять звезд.

В компании Google не комментировали случившееся.

Президент США Дональд Трамп 25 января распорядился переименовать Мексиканский залив в Американский. Федеральное управление гражданской авиации США начало обновлять свои данные и карты 10 февраля.

Google внес изменения в свой картографический сервис: в США Мексиканский залив стал называться Американским, в Мексике — Мексиканским, а во всех остальных странах пользователи видят оба названия. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила 13 февраля, что страна может подать в суд на Google. В то же время компания Apple также изменила название залива для американских пользователей своего приложения Maps.

«Бомбардировка отзывами» — одна из популярных форм протеста в интернете против компаний, которые появляются в результатах поиска Google или на картах компании. Google в декабре 2024 года удалила негативные отзывы, которые оставляли о ресторане McDonaldʼs в Пенсильвании, где арестовали Луиджи Манджионе, обвиняемого в убийстве главы страховой компании United Healthcare Брайана Томпсона.