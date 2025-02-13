Скарлетт Йоханссон призвала законодателей США ограничить использование искусственного интеллекта, после того как в сети разошелся сгенерированный ИИ ролик с изображением голливудской актрисы и осуждением Йе (он же Канье Уэст).

В заявлении Йоханссон, которое получило издание Deadline, осуждается «злоупотребление» искусственным интеллектом, а сама актриса названа «очень публичной жертвой» этой технологии.

Члены семьи и друзья обратили мое внимание на то, что в сети распространяется и набирает популярность видеоролик с моим изборажением, сгенерированный ИИ в ответ на антисемитские взгляды.

Я еврейка, которая не терпит антисемитизма или языка вражды любого рода. Но я также твердо верю, что потенциал языка вражды, умноженный на ИИ, представляет собой гораздо большую угрозу, чем любой человек, который несет ответственность за такие высказывания. Мы должны заявить о злоупотреблении ИИ, независимо от содержания посланий, иначе мы рискуем потерять связь с реальностью.

К сожалению, я стала публичной жертвой ИИ, но правда в том, что угроза ИИ касается каждого из нас. Нас накрывает волна высотой в тысячу футов, и несколько прогрессивных стран, за исключением США, уже отреагировали на нее должным образом. Ужасно осознавать, что американское правительство парализовано, когда речь идет о законах, защищающих граждан от надвигающейся опасности ИИ.

Актриса призвала законодателей США сделать создание норм, ограничивающий использование ИИ, своим «главным приоритетом». При этом в заявлении Йоханссон ни разу не упоминается имя Йе, отмечает Deadline.

Авторы видео Ори Беджерано и Гай Бар заявили, что уважают позицию Йоханссон и выступают за широкую дискуссию об ответственном использовании искусственного интеллекта.

«Нет никаких сомнений в том, что эта технология создает этические проблемы, и такие дискуссии важны и необходимы. Впрочем, важно прояснить: наш ролик — не рекламное, а художественное и культурное высказывание, направленное на устранение тревожного роста антисемитизма… Дебаты о технологиях не должны затмить реальную проблему — нормализацию антисемитизма и подстрекательства», — сказали они.

Ранее Скарлетт Йоханссон отказалась сотрудничать с OpenAI для озвучивания голосового режима ChatGPT. Компания использовала голос, похожий на Йоханссон, что вызвало недовольство актрисы. В итоге от этого голоса отказались.

В интернете 11 февраля появился ролик с американскими звездами кино и людьми из IT-индустрии, одетыми в майки с надписью «Канье» и поднятым средним пальцем. Видео начинается кадрами с Йоханссон. Ее изображение также разместили на обложке ролика в соцсетях.

Видео создал с помощью искусственного интеллекта блогер из Израиля Ори Беджерано, который специализируется на подобных видео, в ответ на антисемитские высказывания рэпера Йе.

О чем ролик

Вышел ролик, в котором голливудские звезды «посылают» Йе (он же Канье Уэст) из-за его постов про евреев и футболок со свастикой Видео создали с помощью ИИ. Его героев об этом не спросили — но никто не в претензии

О чем ролик

Вышел ролик, в котором голливудские звезды «посылают» Йе (он же Канье Уэст) из-за его постов про евреев и футболок со свастикой Видео создали с помощью ИИ. Его героев об этом не спросили — но никто не в претензии