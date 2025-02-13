Российский рынок акций открылся ростом на 6,6% после разговора Путина и Трампа

Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на Мосбирже утром 13 февраля сохранил рост, который начался вечером 12 февраля после новостей о телефонном разговоре президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил «Интерфакс».

Индексы РТС и МосБиржи в первую минуту торгов выросли на 6,6% к уровню закрытия основной сессии предыдущего дня. Вскоре индекс МосБиржи скорректировался и составил 3224,38 пункта, индекс РТС — 1080,03 пункта. К 10:33 индекс МосБиржи уже составлял 3148,14 пункта, РТС — 1057,31.

Капитализация российского рынка по индексу MOEX к 9 утра достигла 7,05 триллиона рублей, прибавив 0,5 триллиона с закрытия сессии 12 февраля, пишет «Коммерсант».

Подорожали акции «Новатэка» (+9,6%), «Газпрома» (+8,4%), «Ростелекома» (+8,2%), «Аэрофлота» (+8,2%), «Роснефти» (+7,6%), Сбербанка (+7,5%), «Лукойла» (+6,9%) и других российских компаний.

Курс доллара на международном валютном рынке Forex упал до 89 рублей впервые с сентября 2024 года.

Управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Екатерина Крылова подтвердила РБК, что к росту рынка привел «геополитический оптимизм», связанный с разговором Путина и Трампа. Такое же мнение высказал директор по стратегии «Финама» Ярослав Кабаков.

«Обсуждение урегулирования конфликта на Украине и заявления Трампа о „мирном решении“ укрепили надежды инвесторов на деэскалацию. Аналитики отмечают потенциал восстановления международных расчетов, что критически важно для экспортно-ориентированных компаний», — заявил Кабаков.

12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что разговор длился почти полтора часа. В Кремле сообщили, что в ходе беседы «обсуждалась тема урегулирования на Украине», добавив, что Трамп «высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами». Президент США написал в своей соцсети Truth Social, что провел «долгий и очень плодотворный разговор» с Путиным. По его словам, он договорился немедленно начать переговоры по Украине. После беседы с Путиным Трамп также поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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