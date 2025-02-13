Иностранцев обяжут в 14 лет приносить присягу при получении гражданства РФ. Госдума приняла такой законопроект в первом чтении
Депутаты Госдумы РФ в первом чтении одобрили проект закона о снижении с 18 до 14 лет возраста лиц, обязанных приносить присягу гражданина РФ при принятии гражданства.
Законопроект также определяет, что решение о приеме в гражданство РФ считается недействительным в случае отказа от принесения присяги.
Авторы проекта закона объясняли свое предложение снизить возраст присяги «повышением патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство РФ».
Сейчас присягу обязаны приносить совершеннолетние лица, приобретающие гражданство России в результате приема в гражданство, выбора гражданства при изменении государственной границы или в соответствии с международным договором РФ. Люди, которые родились в России, присягу приносить не обязаны.
Обязанность приносить присягу для иностранцев, которые вступают в российское гражданство, в России ввели в 2017 году.