Парламент Армении одобрил законопроект о начале вступления страны в ЕС

Парламент Армении одобрил в первом чтении законопроект «О начале процесса вступления Республики Армения в Евросоюз», передает News.am.

Законопроект поддержали 63 депутата, против выступили семеро.

«Интерфакс» отмечает, что в поддержку документа проголосовали представители правящей фракции «Гражданский договор». Оппозиционная фракция «Армения» в голосовании не участвовала, другая оппозиционная фракция — «Честь имею» — проголосовала против.

9 января законопроект одобрило правительство Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отмечал, что законопроект «не означает членства Армении в Евросоюзе в прямом смысле этого слова», и решение по этому вопросу «может быть принято только путем референдума». «После принятия закона мы должны обсудить с ЕС ту дорожную карту, которую они себе представляют и которую мы себе представляем», — сказал Пашинян.

Инициатор рассмотрения законопроекта — гражданская инициатива «Платформа демократических сил», которой за два месяца удалось собрать 60 тысяч подписей (при требуемых законом 50 тысячах). Эти подписи были необходимы для вынесения проекта на рассмотрение в парламент.