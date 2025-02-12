Власти Беларуси освободили из-под стражи троих заключенных, в том числе одного гражданина США. Об этом объявила посол США в Литве Кара Макдональд, сообщил телеканал CNN 12 февраля. По ее словам, освободившиеся люди находятся в Литве.

Специальный посланник США по делам заложников Адам Болер сообщил The New York Post, что американец пожелал, чтобы его имя не раскрывали.

Беларусь освободила фрилансера белорусской службы «Радио Свобода Андрея Кузнечика, сообщает «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что также освобождена активистка Елена Мовшук.

Андрей Кузнечик отбывал в Беларуси шестилетний тюремный срок по статье о создании экстремистского формирования или участии в нем. Елена Мовшук отбывала шестилетний срок по делу об участии в массовых беспорядках.

Россия и США 11 февраля провели первый этап нового обмена заключенными. Россия освободила школьного учителя Марка Фогеля, который получил 14 лет колонии по обвинению в контрабанде наркотических веществ. Фогель вернулся в США. Как сообщила 12 февраля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, США в ответ намерены освободить россиянина Александра Винника, обвиняемого в отмывании денег. Ожидается, что Винник вскоре прибудет в Россию.

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