Запасы золота в банках России за год сократились вдвое

Запасы физического золота в российских банках в конце 2024 года резко сократились, сообщило 11 февраля издание РБК, ссылаясь на данные Центробанка России.

Согласно статистике, на 1 января 2025 года остатки на счетах российских банков по учету драгоценных металлов и камней упали до 325,4 миллиарда рублей. В пересчете на золото это 38,1 тонны — самый низкий показатель с июля 2022 года.

По данным ЦБ РФ, в 2024 году в денежном выражении остатки на счетах учета драгоценных металлов сократились на 23,6%, но в пересчете на физическое золото спад составил 46,4%, или более 33 тонны.

Это самое резкое снижение запасов с 2020 года, когда на фоне кризиса и пандемии объем драгоценных металлов в банках в пересчете на золото уменьшился на 34,5 тонны.

Эксперты, опрошенные РБК, связали снижение запасов с тем, что в России установлена высокая , а цены на золото бьют рекорды.

Запасы физического золота в российских банках достигли рекордной отметки 1 октября 2023 года, когда на балансе банков находились драгоценные металлы на 472,4 миллиарда рублей, или более 80 тонн в пересчете на физическое золото.

Сколько российских банков оперируют физическим золотом неизвестно — кредитные организации не указывают эту информацию в отчетности. До февраля 2022 года лидерами по этому показателю были Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, банк «Открытие», Совкомбанк и Промсвязьбанк.

По данным Всемирного совета по золоту (World Gold Council), цены на золото в течение 2024 года 40 раз обновляли рекорд. По состоянию на 11 февраля 2025 года золото стоило чуть более 2900 долларов за унцию.

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