Süddeutsche Zeitung: в двигателе нового корвета ВМС Германии обнаружили металлическую стружку

Сотрудники верфи Blohm+Voss в Гамбурге обнаружили в двигателе нового корвета военно-морских сил Германии «Эмден» металлическую стружку, говорится в расследовании немецкого издания Sueddeutsche Zeitung и телерадиокомпаний WDR и NDR.

Десятки килограммов стружки нашли в двигателе во время проверки перед первым спуском корабля на воду. По мнению экспертов, если бы стружку не обнаружили, корвету мог быть нанесен значительный ущерб. Это надолго бы задержало передачу корабля ВМС Германии.

Журналисты утверждают, что корвет мог стать объектом диверсии. Кто за ней стоит, неясно. Представитель верфи Blohm+Voss и ВМС Германии отказались комментировать предполагаемую диверсию. Прокуратура Гамбурга и Управление уголовной полиции тоже не стали предоставлять какую-либо информацию.

Главнокомандующий военно-морского флота ФРГ вице-адмирал Ян Кристиан Каак однозначно не подтвердил информацию из расследования Sueddeutsche Zeitung, WDR и NDR, пишет Deutsche Welle. По его словам, диверсанты уже не раз пытались нанести ущерб кораблям, а немецкий флот с 2022 года принимает специальные меры для защиты от подобных угроз.

По данным Sueddeutsche Zeitung, ВМС Германии собирались использовать корвет «Эмден» для мониторинга морской зоны в Балтийском море в рамках НАТО. В начале 2000-х годов немецкие военные заказали пять таких корветов класса 130. В 2017 году власти Германии заказали вторую партию — еще из пяти кораблей. Их стоимость составила около двух миллиардов евро.

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