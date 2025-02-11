Разведка РФ утверждает, что Украина планирует подорвать иностранное судно в Балтийском море и готовит нападения на российских оппозиционеров

Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что украинские спецслужбы «при содействии своих западных кураторов» в ближайшее время готовятся «осуществить серию резонансных антироссийских провокаций». СВР ссылается на «поступающие данные».

«Предполагается, в частности, использовать имеющиеся в распоряжении Украины морские мины российского производства для организации подрыва иностранного судна в акватории Балтийского моря. Ответственность за это будет возложена на Москву», — утверждают в разведке.

По версии СВР, такая «акция» приведет к тому, что НАТО закроет России выход в Балтийское море «под предлогом обеспечения безопасности морского судоходства». В разведке утверждают, что Украина пытается «втянуть альянс в прямой вооруженных конфликт с РФ».

СВР также считает, что Главное управление разведки Минобороны Украины вместе со спецслужбами европейских стран «готовит нападения на представителей российской несистемной оппозиции и бежавших от закона предпринимателей, проживающих за рубежом». Вину за это планируется возложить на российские спецслужбы.

По мнению разведки, украинские власти будут препятствовать «запуску процесса мирного урегулирования», чтобы «спасти себя».

В Украине пока никак не комментировали заявление СВР.

10 февраля Politico сообщило, что европейские страны ведут переговоры о масштабных захватах танкеров, которые перевозят российскую нефть по Балтийскому морю, для этого разрабатываются юридические основания. Среди обсуждаемых предложений — использование международного права для захвата судов по экологическим или антипиратским основаниям. В другом случае страны могли бы действовать самостоятельно, опираясь на национальные законы для захвата большего количества судов.