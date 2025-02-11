Конституционный суд РФ: дети, зачатые после смерти отца, имеют право на выплаты по потере кормильца

Конституционный суд РФ вынес решение по делу Марии Щаниковой, родившей в 2018 году двойню с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), для которого использовали замороженную сперму ее умершего супруга.

Как пишет «Коммерсант», Щаникова требовала назначить ей и детям пенсию по потере кормильца, но Пенсионный фонд и суды общей юрисдикции в этом отказывали. КС РФ не согласился с их аргументами и постановил, что Щаникова имеет право на выплаты.

В своем иске от января 2024 года заявительница просила проверить статью 10 федерального закона «О страховых пенсиях» на соответствие Конституции РФ. В первой части этой статьи указано, что право на пенсию по потере кормильца имеют члены семьи, «состоявшие на его иждивении». В то же время в третьей части написано, что люди на иждивении должны «находиться на его полном содержании или получать от него помощь, которая была для них постоянным и основным источником средств к существованию».

Суды общей юрисдикции в своих решениях утверждали, что дети Щаниковой не могли находиться на содержании ее мужа, потому что он умер до их зачатия. КС РФ обратил внимание, что в России разрешена посмертная репродукция, а это значит, что нужно определить юридические последствия рождения детей в такой ситуации. В суде также добавили, что смерть отца — не основание для потери возможности получить от него помощь.

Во время рассмотрения дела его комментировали представители разных ведомств в КС РФ. Предложение назначить Щаниковой пенсию, в частности, поддержали сенатор Андрей Клишас, представители Генпрокуратуры и Минюста. Представитель президента РФ Александр Коновалов сказал, что решение зачать ребенка после смерти отца — «не блажь женщины», а «тяжелые, трагичные ситуации», которые «разрешаются жизнеутверждающим образом», пишет «Коммерсант». Против выступил представитель правительства РФ Михаил Барщевский — по его мнению, решение КС РФ может привести к необходимости «менять наследственное право в корне».

Решение Конституционного суда предписывает внести изменения в соответствующие законы, сообщает газета.

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